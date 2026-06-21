‘मेरी जिंदगी में एक भारतीय और एक पाकिस्तानी सबसे अहम हैं’, स्विट्जरलैंड में पाक PM के सामने क्या बोल गए जेडी वेंस

US Iran Talks Switzerland: स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच जारी अहम बातचीत के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मौजूदगी में दिए गए उनके बयान की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है।