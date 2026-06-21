स्विट्जरलैंड में आमने-सामने अमेरिका और ईरान, कतर-पाकिस्तान की मध्यस्थता में इन बड़े मुद्दों पर हो रही चर्चा

बातचीत के बीच कतर ने आधिकारिक तौर पर लेक लूसर्न समिट और एक उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक शुरू होने की घोषणा की है। इस समिति में अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल हैं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने कहा कि अंतिम समझौते के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत के लिए तकनीकी और विशेषज्ञ स्तर के कार्य समूह बनाए गए हैं। साथ ही समझौते को लागू कराने और उसकी प्रगति पर नजर रखने के लिए अलग टीमें बनाई गई हैं। कतर ने उम्मीद जताई है कि इन बैठकों से सभी अहम मुद्दों पर सहमति बनाने और स्थायी समझौते तक पहुंचने में मदद मिलेगी।