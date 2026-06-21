ईरान का अमेरिका को साफ संदेश- परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेंगे

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान। (फाइल फोटो: IANS)
Iran Nuclear Program: अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं रखता और जरूरत पड़ने पर इसे लिखित रूप में भी देने को तैयार है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान यूरेनियम संवर्धन का अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा।
पेजेशकियान ने कहा कि अमेरिका की यह मांग कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए, नई बात नहीं है लेकिन तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम के तहत यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड में बातचीत के लिए मिलने वाले हैं।
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