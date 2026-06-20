होर्मुज स्ट्रेट पर आमने-सामने अमेरिका और ईरान, तेहरान ने कहा बंद तो वॉशिंगटन ने किया खंडन

US Iran Strait of Hormuz Dispute: ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर नए सिरे से विवाद खड़ा हो गया है। ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला है और यहां से जहाजों का आना-जाना सामान्य रूप से जारी है।