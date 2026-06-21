ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर के इस्तीफे पर सस्पेंस, बिजनेस मिनिस्टर पीटर काइल बोले- कोई संकेत नहीं

ब्रिटेन के 'ऑब्ज़र्वर' अख़बार ने दावा किया है कि कीर स्टार्मर इस्तीफे पर कोई फाइनल फैसला लेने से पहले चेकर्स कंट्री रेजिडेंस पर अपनी पत्नी के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहे। लेबर पार्टी के सीनियर नेताओं को उम्मीद थी कि सोमवार तक उनके भविष्य के बारे में कोई साफ बयान आ जाएगा। अखबार का यह भी मानना है कि कीर स्टार्मर संभवतः सोमवार तक पद छोड़ने के बारे में फैसला ले लें। हालांकि सरकार के एक सूत्र के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का ध्यान सरकार चलाने के काम पर ही है।