Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे के बाद संजय राउत का क्रिप्टिक पोस्ट, कहा- ‘कुछ लोग वफादार नहीं होते’

Sanjay Raut Cryptic Post: महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शिवसेना (UTB) नेता संजय राउत का सोशल मीडिया पर 'एक्स' क्रिप्टिक पोस्ट किया है, जिसे अप्रत्यक्ष तौर पर पार्टी में टूट और एकनाथ शिंदे गुट पर पलटवार से जोड़कर देखा जा रहा है। 'एक्स' पोस्ट में संजय राउत ने लिखा, 'कुछ लोग कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वफादार नहीं होते।' वहीं पोस्ट के कैप्शन दिया "जय महाराष्ट्र।