पीएम मोदी-सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बीच आरपी सिंह बोले- पंजाब में भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी, पूरी तैयारी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर भी आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अपनी इच्छा के मुताबिक कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन छात्रों का उनके साथ जुड़ाव नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जब छात्रों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा था, उस दौरान राहुल गांधी 21 दिनों तक विदेश में थे। विदेश से लौटने के बाद भी राहुल गांधी जंतर-मंतर नहीं गए और इसके बजाय उन्होंने अपना अलग कैंप लगाया। छात्र पूरे घटनाक्रम को समझ रहे हैं। कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए पहले से चल रहे आंदोलनों और विरोध-प्रदर्शनों को अपने पक्ष में करने या उन्हें हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। विपक्ष अपनी राजनीति के लिए बच्चों और छात्रों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे लोग वास्तव में छात्रों के साथ खड़े नहीं हैं।