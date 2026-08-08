महिला आरक्षण और परिसीमन पर मोदी सरकार के साथ आया अकाली दल, क्या फिर होगा BJP से गठबंधन?

सुखबीर बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी और अकाली दल के दोबारा साथ आने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों पुराने सहयोगियों की मुलाकात को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल ने 2020 में केंद्र के तीन कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। इन कानूनों को केंद्र सरकार ने 2021 में वापस ले लिया था। इसके बावजूद दोनों दलों के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए।