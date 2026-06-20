पीएम मोदी 21 जून को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे तीन स्वदेशी युद्धपोत, जानें इनकी खासियत

IndianNaval Ships: पीएम मोदी 20-21 को पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वे कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर 21 जून की सुबह लगभग 9:15 बजे देश में डिजाइन और निर्मित तीन युद्ध पोत 'दूनागिरी, संशोधक और अग्रय' को नौसेना में शामिल करेंगे। इस मौके पर वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए और कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) की ओर से बनाए गए ये जहाज समुद्री युद्ध, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर में अहम भूमिका निभाएंगे। ये तीनों युद्ध पोत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, क्योंकि इन्हें स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। ऐसे में आइए इन युद्धपोतों की खासियत जानते हैं।