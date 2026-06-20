डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, भारत-अमेरिका संबंधों को फिर से मज़बूत करने की राह पर अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर भारत और अमेरिका के संबंधों को मज़बूत करने की राह पर हैं। पिछले 25 सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय प्रयासों की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी मज़बूती आई है, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई।



पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने के ट्रंप के दावे को भारत द्वारा झुठलाने की वजह से दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ी। फिर ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए टैरिफ की वजह से दोनों देशों के संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ा। इस वजह से ट्रंप को अपने ही देश में आलोचना का भी शिकार होना पड़ा।



भारत से मज़बूत संबंध कितने अहम हैं, यह बात ट्रंप अच्छी तरह से जाने हैं और इसलिए भारत में उन्होंने अपने करीबी सर्जिओ गोर (Sergio Gor) को अमेरिकी राजदूत के तौर पर नियुक्त किया है जो नियुक्ति के बाद से ही दोनों देशों के संबंधों को मज़बूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और उनकी कोशिशों का काफी सकारात्मक असर देखने को मिला है। हाल ही में पीएम मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रति अपना पूरा समर्थन जताते हुए कहा कि अगर कोई भारत पर हमला करता है, तो अमेरिका हमेशा भारत की मदद के लिए आगे रहेगा।