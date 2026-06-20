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डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, भारत-अमेरिका संबंधों को फिर से मज़बूत करने की राह पर अमेरिकी राष्ट्रपति

Trump Praises PM Modi: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। क्या कहा ट्रंप ने? आइए नज़र डालते हैं।

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भारत

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Tanay Mishra

Jun 20, 2026

PM Narendra Modi meets Donald Trump

पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप (File Photo)

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) काफी अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में फ्रांस में हुए G7 शिखर सम्मेलन 2026 में दोनों लीडर्स के बीच करीब 16 महीने बाद मुलाकात हुई और दोनों ने द्विपक्षीय मीटिंग भी की। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ के पुल बांधे हैं।

"बहुत मज़बूत इंसान हैं पीएम मोदी"

अमेरिका लौटने के बाद ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा "मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत को देखा है। वहाँ बस बदलाव ही होते रहे हैं। कोई ६ महीने के लिए आता, फिर 1 साल के लिए और फिर अचानक प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आ जाते हैं। वह 12 साल से ज़्यादा समय से सत्ता में हैं और बहुत मज़बूती से डटे हुए हैं। वह यह सब बहुत शांति से करते हैं, और फिर भी वह शांत स्वभाव के व्यक्ति नहीं हैं। वह बहुत ही मज़बूत इंसान हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं।"

भारत-अमेरिका संबंधों को फिर से मज़बूत करने की राह पर अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर भारत और अमेरिका के संबंधों को मज़बूत करने की राह पर हैं। पिछले 25 सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय प्रयासों की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी मज़बूती आई है, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई।

पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने के ट्रंप के दावे को भारत द्वारा झुठलाने की वजह से दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ी। फिर ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए टैरिफ की वजह से दोनों देशों के संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ा। इस वजह से ट्रंप को अपने ही देश में आलोचना का भी शिकार होना पड़ा।

भारत से मज़बूत संबंध कितने अहम हैं, यह बात ट्रंप अच्छी तरह से जाने हैं और इसलिए भारत में उन्होंने अपने करीबी सर्जिओ गोर (Sergio Gor) को अमेरिकी राजदूत के तौर पर नियुक्त किया है जो नियुक्ति के बाद से ही दोनों देशों के संबंधों को मज़बूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और उनकी कोशिशों का काफी सकारात्मक असर देखने को मिला है। हाल ही में पीएम मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रति अपना पूरा समर्थन जताते हुए कहा कि अगर कोई भारत पर हमला करता है, तो अमेरिका हमेशा भारत की मदद के लिए आगे रहेगा।

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World News in Hindi

Updated on:

20 Jun 2026 07:30 am

Published on:

20 Jun 2026 07:23 am

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, भारत-अमेरिका संबंधों को फिर से मज़बूत करने की राह पर अमेरिकी राष्ट्रपति

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