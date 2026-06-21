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‘रूसी हमले में यूक्रेनी राष्ट्रपति की मौत’, सोशल मीडिया पर फैली अफवाह पर लोग बोले- ये चीन वाले जेलेंस्की होंगे

Volodymyr Zelenskyy: क्या सचमुच रूसी हमले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मौत हो गई? सोशल मीडिया पर वायरल दावे ने हलचल मचा दी, जानें क्या है पूरा सच।

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भारत

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Rahul Yadav

Jun 21, 2026

Volodymyr Zelenskyy Death Rumor

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Volodymyr Zelenskyy Death Rumor: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में दावा किया गया कि रूसी हवाई हमले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मौत हो गई है। हालांकि इस दावे की किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है।

युद्ध के माहौल में फैली अफवाह

रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है और दोनों देश लगातार एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर कई तरह की फर्जी खबरें और दावे भी सामने आते रहते हैं। इसी दौरान जेलेंस्की की मौत को लेकर एक पोस्ट वायरल हो गई जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

वायरल पोस्ट पर यूजर की मजेदार प्रतिक्रिया

वायरल पोस्ट पर एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "माफ कीजिए, यह यूक्रेन वाले जेलेंस्की नहीं हैं। शायद चीन वाले जेलेंस्की होंगे क्योंकि यह घटना चीन में हुई है।"

यूजर का इशारा इस बात की ओर था कि जिस वीडियो या घटना को जेलेंस्की से जोड़कर दिखाया जा रहा है उसका यूक्रेन से कोई संबंध नहीं है। इस टिप्पणी को कई लोगों ने शेयर किया और उस पर प्रतिक्रिया भी दी।

RT का हवाला देकर जताया संदेह

एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैं अभी RT लाइव देख रहा हूं और वहां इस खबर का कोई जिक्र नहीं है।" यूजर का कहना था कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति की मौत जैसी बड़ी घटना सच होती तो रूस के बड़े सरकारी मीडिया नेटवर्क RT पर इसकी चर्चा जरूर होती। इसी वजह से उसने वायरल दावे पर भरोसा करने से इनकार किया।

सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस

वायरल पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया जबकि कई यूजर्स ने इसे लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कीं। कई लोगों का कहना था कि इतनी बड़ी खबर की पुष्टि किसी आधिकारिक एजेंसी या बड़े मीडिया संस्थान की ओर से नहीं हुई है इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

फर्जी निकला वायरल दावा

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मौत का दावा झूठा और भ्रामक है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के समर्थन में कोई आधिकारिक बयान या विश्वसनीय सबूत सामने नहीं आया है। वहीं कई यूजर्स ने भी इस दावे पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में इस दावे को सच मानने का कोई आधार नहीं है और इसे एक फर्जी वायरल अफवाह है।

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Published on:

21 Jun 2026 03:17 pm

Hindi News / World / ‘रूसी हमले में यूक्रेनी राष्ट्रपति की मौत’, सोशल मीडिया पर फैली अफवाह पर लोग बोले- ये चीन वाले जेलेंस्की होंगे

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