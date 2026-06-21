‘रूसी हमले में यूक्रेनी राष्ट्रपति की मौत’, सोशल मीडिया पर फैली अफवाह पर लोग बोले- ये चीन वाले जेलेंस्की होंगे

Volodymyr Zelenskyy Death Rumor: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में दावा किया गया कि रूसी हवाई हमले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मौत हो गई है। हालांकि इस दावे की किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है।