13 साल में निकाली 12 सरकारी नौकरियां, फिर बना पेपर लीक का मास्टरमाइंड, जानिए कौन है झारखंड का अभय तिवारी

सरकारी अफसर बनने से पहले अभय TRS Data Processing नाम की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। यह वही कंपनी है जिसे अप्रैल में आयोजित 14वीं JPSC परीक्षा के संचालन का जिम्मा मिला था और जिसे यूपी सरकार धांधली के आरोपों के चलते पहले ही ब्लैकलिस्ट कर चुकी है। BSO बनने के बाद भी अभय का इस कंपनी और परीक्षा माफियाओं से साठगांठ बनी रही, जिससे उसे पेपर लीक कराने में आसानी रहती थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए CID ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद समेत 18 ठिकानों पर छापेमारी की है। अभय तिवारी समेत 11 आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं।