JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे जयंत जयपाल सिंह, निष्पक्ष परीक्षाओं की उठाई मांग

जयंत जयपाल सिंह ने छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह छात्रों का ही बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं जो भी सलाह दे सकता हूं, दूंगा। यह संघर्ष छात्रों का अपना संघर्ष है। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति, उपद्रवी या असामाजिक तत्व को शामिल न होने दें। आंदोलन को इस तरह आगे बढ़ाएं कि झारखंड में अगले तीन, चार या पांच वर्षों में होने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष हों और हर योग्य छात्र को उसका लाभ मिल सके।"