अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला, जंतर-मंतर से जुड़े बयान के बाद उठे थे सवाल

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हाल ही में नौ लोगों को पकड़ने की जानकारी दी थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में चार नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से तीन पिस्तौल, नौ जिंदा कारतूस और पेट्रोल से भरी तीन बोतलें बरामद की गई थीं। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी विदेश में बैठे ISI हैंडलर्स के निर्देश पर काम कर रहे थे और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी कर रहे थे।