CJP प्रवक्ता सौरव दास का आरोप- घर में घुसे 15-20 यूट्यूबर और मीडिया कर्मी, परिवार की सुरक्षा को बताया गंभीर खतरा

Saurav Das Family Security Threat: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनलों पर उनके घर में घुसकर वीडियो बनाने और निजता भंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से हस्तक्षेप की मांग करते हुए परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। वहीं, CJP ने छात्र आंदोलनों, FIR वापसी और झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन को लेकर भी अपनी रणनीति स्पष्ट की है।

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