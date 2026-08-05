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CJP प्रवक्ता सौरव दास का आरोप- घर में घुसे 15-20 यूट्यूबर और मीडिया कर्मी, परिवार की सुरक्षा को बताया गंभीर खतरा

Saurav Das Family Security Threat: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनलों पर उनके घर में घुसकर वीडियो बनाने और निजता भंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से हस्तक्षेप की मांग करते हुए परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। वहीं, CJP ने छात्र आंदोलनों, FIR वापसी और झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन को लेकर भी अपनी रणनीति स्पष्ट की है।
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भारत

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Ashib Khan

Aug 05, 2026

saurav das

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास (Photo-IANS)

Saurav Das House Video Controversy: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनलों पर उनकी निजता में दखल देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि करीब 15-20 लोग उनके घर में घुस आए और अंदर के वीडियो बनाकर प्रसारित कर रहे हैं। दास ने इसे अपने और अपने परिवार के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा बताया है।

पुलिस से की हस्तक्षेप की मांग

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके घर के अंदर के दृश्य सार्वजनिक किए जा रहे हैं, जिससे परिवार की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।

उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा- कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल मेरे घर में घुस आए हैं और अंदर के दृश्य दिखा रहे हैं। यह सिर्फ मेरी निजता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि मेरे और मेरे परिवार के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा भी है।

घर को बनाया जा सकता है निशाना- दास

सीजेपी प्रवक्ता ने आशंका जताई कि उनके घर के वीडियो सामने आने के बाद असामाजिक तत्व उनके आवास को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने इसके लिए कथित तौर पर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स और उनके साथ समन्वय कर रहे लोगों को जिम्मेदार ठहराया।

घर के बाहर रात से डेरा डालने का दावा

एक अन्य पोस्ट में सौरव दास ने दावा किया कि बुधवार सुबह करीब 15-20 लोग उनके घर पर पहुंचे थे, जबकि वह उस समय महाराष्ट्र में CJP की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग बुधवार से पहले की रात से ही उनके घर के बाहर डेरा डाले हुए थे। उन्होंने कहा कि घर के वीडियो सामने आने के बाद कथित तौर पर कुछ लोगों को उनके घर के बारे में जानकारी मिली है, जिससे वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

सोनम वांगचुक CJP के मेंटर बने रहेंगे

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में CJP की दो दिवसीय बैठक शुरू होने से पहले सौरव दास ने कहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पार्टी के मेंटर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन आगे भी उनसे सलाह लेता रहेगा।

दास ने यह भी बताया कि हाल में NEET पेपर लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ CJP के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान दर्ज FIR वापस लेने की मांग संगठन सरकार के सामने उठाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं।

सौरव दास के अनुसार, CJP देशभर में हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों को कानूनी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी काम कर रहा है।

झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में CJP

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युवा आंदोलन अब एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगा और संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाएगा।

CJP की बैठक से पहले अपने गृह क्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत में दीपके ने कहा कि संगठन के सदस्य झारखंड जाएंगे और रांची में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन करेंगे।

दीपके ने कहा कि CJP के आंदोलन को देशभर से समर्थन मिला है और अब यह आंदोलन केवल शिक्षा से जुड़े मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया है।

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Updated on:

05 Aug 2026 04:40 pm

Published on:

05 Aug 2026 04:40 pm

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