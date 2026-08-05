Punjab Politics: पंजाब में गुटबाजी के बीच कांग्रेस ने तैयारी की तेज, राजा वड़िंग ने BJP-AAP को लेकर कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट

पंजाब में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है (Photo-IANS)
Punjab Politics: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच कलह सामने आई है। इसी बीच चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी भी तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने बीजेपी और आप के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को कहा है।
प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर अपनी संगठनात्मक तैयारियां मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथों पर सतर्क रहने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वड़िंग बुधवार को मोगा में बैठक में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में पार्टी का ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान जारी है। उन्होंने दावा किया कि BJP और AAP के बीच कथित गठजोड़ से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को बूथ स्तर पर सतर्क किया जा रहा है।
उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी।
राजा वड़िंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी मोगा की बैठक को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर से लेकर संगठन तक कार्यकर्ताओं में पंजाब के लिए लड़ने का जोश और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा कि यह केवल संगठन को मजबूत करने की कवायद नहीं, बल्कि जमीनी स्तर से उठ रहा एक आंदोलन है। वड़िंग ने दावा किया कि कांग्रेस हर बूथ पर मजबूत है और उसके कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं।
वहीं, पंजाब कांग्रेस में कथित गुटबाजी और अंदरूनी कलह के सवाल पर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस में कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है।
रंधावा ने कहा कि पंजाब में कोई गुटबाजी नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। मतभेदों को सुलझा लिया गया है। न BJP और न ही AAP पंजाब में सत्ता में आएगी। कांग्रेस ही सरकार बनाएगी।
कांग्रेस के दावों पर आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से भी पलटवार किया गया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस पर बड़े पैमाने पर नेताओं के पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर AAP सरकार ने विधानसभा में आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखा है।
चीमा ने दावा किया कि पंजाब की AAP सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और सरकार ने विधानसभा में रोजगार से जुड़े विस्तृत आंकड़े भी पेश किए हैं।
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