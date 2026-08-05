5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Punjab Politics: पंजाब में गुटबाजी के बीच कांग्रेस ने तैयारी की तेज, राजा वड़िंग ने BJP-AAP को लेकर कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट

Punjab Assembly Election 2027: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बूथ स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए और AAP-BJP के कथित गठजोड़ पर सवाल उठाए। वहीं, कांग्रेस ने गुटबाजी के आरोपों को खारिज किया है।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Aug 05, 2026

Punjab Congress internal conflict

पंजाब में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है (Photo-IANS)

Punjab Politics: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच कलह सामने आई है। इसी बीच चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी भी तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने बीजेपी और आप के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को कहा है।

प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर अपनी संगठनात्मक तैयारियां मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथों पर सतर्क रहने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

पार्टी कार्यकर्ताओं को किया जा रहा सतर्क- वड़िंग

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वड़िंग बुधवार को मोगा में बैठक में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में पार्टी का ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान जारी है। उन्होंने दावा किया कि BJP और AAP के बीच कथित गठजोड़ से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को बूथ स्तर पर सतर्क किया जा रहा है।

उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी।

मोगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह की तारीफ

राजा वड़िंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी मोगा की बैठक को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर से लेकर संगठन तक कार्यकर्ताओं में पंजाब के लिए लड़ने का जोश और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि यह केवल संगठन को मजबूत करने की कवायद नहीं, बल्कि जमीनी स्तर से उठ रहा एक आंदोलन है। वड़िंग ने दावा किया कि कांग्रेस हर बूथ पर मजबूत है और उसके कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं।

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप पर क्या बोले रंधावा?

वहीं, पंजाब कांग्रेस में कथित गुटबाजी और अंदरूनी कलह के सवाल पर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस में कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है।

रंधावा ने कहा कि पंजाब में कोई गुटबाजी नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। मतभेदों को सुलझा लिया गया है। न BJP और न ही AAP पंजाब में सत्ता में आएगी। कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। 

AAP ने किया पलटवार

कांग्रेस के दावों पर आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से भी पलटवार किया गया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस पर बड़े पैमाने पर नेताओं के पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर AAP सरकार ने विधानसभा में आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखा है।

चीमा ने दावा किया कि पंजाब की AAP सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और सरकार ने विधानसभा में रोजगार से जुड़े विस्तृत आंकड़े भी पेश किए हैं।

मोदी सरकार ने परिसीमन बिल पर राहुल गांधी से मांगा समर्थन, कांग्रेस सांसद ने रख दी शर्त

ये भी पढ़ें
Opposition protest Parliament

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Aug 2026 05:14 pm

Published on:

05 Aug 2026 05:14 pm

Hindi News / National News / Punjab Politics: पंजाब में गुटबाजी के बीच कांग्रेस ने तैयारी की तेज, राजा वड़िंग ने BJP-AAP को लेकर कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे’, पाकिस्तान के बयान पर भारत का सख्त जवाब

India Pakistan, Youm-e-Istehsal, MEA Statement, Randhir Jaiswal, Jammu Kashmir, Ladakh, Article 370, PoJK,
राष्ट्रीय

मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से मांगी माफी, सीएसएएम, डीपफेक कंटेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर क्या कहा?

Mark Zuckerberg
राष्ट्रीय

प्रशांत किशोर को जदयू की नसीहत- जीत का अहंकार शुभ नहीं, बांकीपुर की समस्याओं पर ध्यान दें

Rajeev Ranjan on Prashant Kishor
पटना

RJD विधायक भाई वीरेंद्र बोले- ‘जब तुम्हारी राजनीतिक पैदाइश भी नहीं हुई थी, तब से राजनीति में हूं’

bihar politics
राष्ट्रीय

CJP प्रवक्ता सौरव दास का आरोप- घर में घुसे 15-20 यूट्यूबर और मीडिया कर्मी, परिवार की सुरक्षा को बताया गंभीर खतरा

saurav das
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.