Punjab Politics: पंजाब में गुटबाजी के बीच कांग्रेस ने तैयारी की तेज, राजा वड़िंग ने BJP-AAP को लेकर कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट

Punjab Politics: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच कलह सामने आई है। इसी बीच चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी भी तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने बीजेपी और आप के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को कहा है।