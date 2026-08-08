बेंगलुरु के 5-स्टार होटलों में छापा, खराब मांस और फंगस लगी मिलीं सब्जियां

अधिकारियों को सिर्फ एक्सपायर खाना ही नहीं मिला। होटलों की रसोई और स्टोरेज एरिया में कई दूसरी कमियां भी सामने आईं। कई जगह सफाई व्यवस्था खराब थी। कुछ खाद्य पदार्थों पर FSSAI के नियमों के मुताबिक लेबल नहीं लगाए गए थे। कुछ प्रोडक्ट्स पर गलत लेबलिंग और ब्रांडिंग भी मिली। सब्जियों में फंगस लगी हुई थी। मीट, चिकन और मछली को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया था। सबसे गंभीर बात यह रही कि कुछ जगहों पर शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग नहीं रखा गया था। अधिकारियों ने जांच के लिए चिकन, मटन, मछली, दूध, चीज, तेल, मसाले, चाय पाउडर और कई दूसरे खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए हैं।