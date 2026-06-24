Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान में 27 जून तक आंधी-बारिश का अलर्ट, जानिए कब से सक्रिय होगा मानसून

श्रीगंगानगर जिले में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश हुई। सूरतगढ़, केसरीसिंहपुर, घड़साना सहित विभिन्न स्थानों पर मेघ जमकर बरसे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। सूरतगढ़ क्षेत्र के बीरमाना गांव में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया और मौसम सुहावना हो गया। किसानों ने भी इस बारिश को खरीफ फसलों की तैयारी के लिए लाभदायक बताया। वहीं कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली।