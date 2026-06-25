राजस्थान में तीन दिन तक तेज बारिश का अलर्ट, मानसून को लेकर आया IMD का ताजा अपडेट

जयपुर में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला। करीब साढ़े तीन बजे बारिश शुरू हुई। साढ़े चार बजे तक शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इसके बाद करीब एक घंटे तक रुक-रुक कर बारिश हुई। जयपुर के कलक्ट्रेट सर्कल पर 50 मिलीमीटर बारिश रेकॉर्ड की गई। शहर में सुबह से तेज धूप रही। दोपहर तीन बजे तक उमस के साथ गर्मी ने परेशान किया। तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। शहर भर से 50 से अधिक शिकायतें कलक्ट्रेट कंट्रोल रूम में पहुंची। रामनिवास बाग के पिछले गेट पर पेड़ गिर गया। वहीं, यादगार के पास बने बस स्टॉप का होर्डिंग गिर गया।