25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में तीन दिन तक तेज बारिश का अलर्ट, मानसून को लेकर आया IMD का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में मानसून की दस्तक से पहले मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक ओर राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में गर्मी का असर अभी भी बरकरार है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jun 25, 2026

Rajasthan weather

जयपुर में बारिश। फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Update : जयपुर। राजस्थान में मानसून की दस्तक से पहले मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक ओर राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में गर्मी का असर अभी भी बरकरार है। राज्य में गुरुवार को कई जिलों में बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के सरदारशहर (चूरू) में सर्वाधिक 56 मिमी, जयपुर में 50 मिलीमीटर और सुनैल (झालावाड़) में 45 मिमी बारिश दर्ज की गई।

गुरुवार को फलौदी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा श्रीगंगानगर में 41.0, जैसलमेर में 40.8 और बाड़मेर में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक दर्ज किया गया।

यहां बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी दो से तीन दिनों तक मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में दिन का तापमान अभी भी 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, लेकिन बारिश की गतिविधियों के चलते आगामी दिनों में इसमें गिरावट आने की संभावना है।

मानसून का ताजा अपडेट

मौसम विभाग ने बताया कि मानसून गुजरात और मध्यप्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। अगले तीन से चार दिनों में इसके और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग का अनुमान है कि जुलाई के पहले सप्ताह से राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई जिलों में मानसून सक्रिय हो सकता है।

जयपुर में एक घंटे तक जमकर हुई बारिश

जयपुर में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला। करीब साढ़े तीन बजे बारिश शुरू हुई। साढ़े चार बजे तक शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इसके बाद करीब एक घंटे तक रुक-रुक कर बारिश हुई। जयपुर के कलक्ट्रेट सर्कल पर 50 मिलीमीटर बारिश रेकॉर्ड की गई। शहर में सुबह से तेज धूप रही। दोपहर तीन बजे तक उमस के साथ गर्मी ने परेशान किया। तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। शहर भर से 50 से अधिक शिकायतें कलक्ट्रेट कंट्रोल रूम में पहुंची। रामनिवास बाग के पिछले गेट पर पेड़ गिर गया। वहीं, यादगार के पास बने बस स्टॉप का होर्डिंग गिर गया।

राजस्थान में प्री-मानसून की गतिविधियां तेज, झमाझम बारिश और 60 किमी की रफ्तार से आंधी का अलर्ट

ये भी पढ़ें
Pre-monsoon Rain Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान मानसून

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Jun 2026 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में तीन दिन तक तेज बारिश का अलर्ट, मानसून को लेकर आया IMD का ताजा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल का एलान, दमखम के साथ मैदान में उतरेगी आरएलपी

Hanuman Beniwal
जयपुर

Jaipur News: गुल्लक तोड़ी, रुपए निकाले और घर से 750 किमी दूर पहुंच गए चार मासूम बच्चे, सुरक्षा तंत्र की खुली पोल

Jaipur children missing
जयपुर

जयपुर में 12 दिन से लापता 11 वर्षीय बालक का शव मिला, परिजनों ने पैंट से की पहचान

Jaipur Crime
जयपुर

किरोड़ी लाल मीणा बोले- ‘अशोक गहलोत 5 साल कुर्सी से चिपके रहे, गांधारी-दर्शन त्यागकर सत्य का सामना करें’

Kirodi Lal Meena and Ashok Gehlot
जयपुर

Rajasthan: 10 दिन में PTET-2026 का परिणाम घोषित, भरतपुर के कार्तिक और चूरू के जयप्रकाश बने टॉपर

PTET-2026 Result
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.