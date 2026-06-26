Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में दोहरे भूकंप से तबाही, 188 मौतों के बाद दुनिया भर से पहुंचने लगी राहत, कई देश आगे आए

Venezuela Earthquake 2026: वेनेजुएला में बुधवार को आए दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद अंतरराष्ट्रीय राहत अभियान तेज हो गया है। 7.2 और 7.5 तीव्रता के इन लगातार झटकों में अब तक कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,500 से ज्यादा लोग घायल हैं। बड़ी संख्या में लोग अब भी मलबे में फंसे बताए जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका, मेक्सिको, कोलंबिया, स्पेन, फ्रांस, इटली, पनामा और इक्वाडोर समेत कई देशों ने नकद मदद, रेस्क्यू टीमें, मेडिकल स्टाफ और राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी है।