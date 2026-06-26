कौन हैं IB के नए चीफ महेश दीक्षित? खुफिया नेटवर्क बनाने में है महारत हासिल, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का किया था भंडाफोड़

1988 बैच के IPS अधिकारी तपन डेका को सरकार ने दो बार सेवा विस्तार दिया। डेका को साल 2022 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया था। उनका कार्यकाल साल 2024 व 2025 में दो बार बढ़ाया गया। तपन डेका को जम्मू-कश्मीर के मामलों व पूर्वोत्तर हिंसा के मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। 2008 मुंबई हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई की कमान भी तपन डेका के हाथ में थी। उन्होंने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदिन को जड़ से खत्म करने में अहम भूमिका निभाई।