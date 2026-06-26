राम मंदिर चंदा चोरी: यूपी के पूर्व डीजीपी ने कहा- जांच SIT के वश की नहीं, बड़े शातिर होते हैं चंदा चोर

AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान को चढ़ाए गए हीरे-जवाहरात चोरी हो गए। कहते हैं कि 200 करोड़ रुपये तक कैश चोरी हो गया। किसी ने 200 kg चांदी दान की थी, वह भी चोरी हो गई। श्री राम मंदिर के बारे में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे मेरा दिल बहुत दुखता है। मेरा दिल बहुत दुखी है। इस SIT के पास जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए यह SIT लोगों की नजर में सिर्फ एक धोखा है। यह पूरे मामले को दबाने की कोशिश है, और SIT का काम सिर्फ असरदार लोगों को बचाना है।