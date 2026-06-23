‘क्या बड़े चेहरे बेनकाब होने का डर है?’, राम मंदिर में ‘चंदा चोरी’ के आरोपों पर चंपत राय को लेकर अरविंद केजरीवाल का सरकार पर बड़ा हमला

केजरीवाल ने ट्रस्ट के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए सीधे चंपत राय को निशाने पर लिया। उन्होंने पूछा कि जो व्यक्ति पूरे मंदिर के प्रबंधन का सर्वेसर्वा है, उस पर उंगलियां उठने के बाद भी वह पद पर कैसे बना हुआ है? पूर्व सीएम ने कहा 'इस मंदिर ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा बनाया गया था। चंपत राय इसके जनरल सेक्रेट्री हैं और पूरा प्रबंधन उन्हीं के हाथ में है। जब सबसे ज्यादा आरोप उन पर ही लग रहे हैं, तो उन्हें पद से हटाया क्यों नहीं गया? क्या उन्हें इसलिए समय दिया जा रहा है ताकि वह सारे सबूत और गवाहों को खत्म कर सकें?' इसके साथ ही केजरीवाल ने आगे पूछा कि आखिर कौन है चंपत राय? वह ना तो कोई संत हैं और ना ही महात्मा। बाजार में बड़े-बड़े नाम लिए जा रहे हैं कि वह फलां बड़े नेता के आदमी हैं। जनता यह जानना चाहती है कि उन्हें कौन बचा रहा है?'