‘एकनाथ शिंदे कभी अच्छे दोस्त थे, उन्हें पार्टी तोड़ने से रोका था’, शिवसेना में बगावत के बाद संजय राउत का बयान

संजय ने आगे कहा- मैंने शिंदे को पार्टी तोड़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे ईडी और सीबीआई के डर से पार्टी छोड़कर चले गए। मैं पार्टी के प्रति वफादार बना हुआ हूं। आज भी मैं बालासाहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की विचारधारा के प्रति समर्पित हूं।