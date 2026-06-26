केतन हत्याकांड: क्या प्रेमी ने सिया को मंगेतर की हत्या करने पर किया मजबूर? ब्लैकमेलिंग के एंगेल से जांच शुरू

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सिया और केतन की सगाई फरवरी में हुई थी और नवंबर में जयपुर के एक महल में भव्य शादी तय थी। परिवार ने करीब 17 करोड रुपये में वेडिंग वेन्यू और दो प्राइवेट प्लेन भी बुक किए थे। लेकिन 14 जून को लोहागढ़ फोर्ट पर पहली बार सिया ने केतन को घाटी में धक्का दिया, जहां वह झाड़ियों को पकड़कर बच गया। बाद में सिया ने नकली सांप देखने का ड्रामा कर मामला शांत किया। इसके बाद 18 जून को वह दोबारा केतन को फोर्ट ले गई और उसके प्रेमी चेतन ने कथित तौर पर केतन को पीछे से धक्का मारकर 400 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। अब पुलिस दोनों आरोपियों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है, जहां दोनों एक-दूसरे पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं।