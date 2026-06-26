केतन हत्याकांड में नया मोड़: सिया की मां बोलीं- बेटी किले पर नहीं जाना चाहती थी, फिर भी जिद करके ले गए

Siya Goyal Mother Statement: पुणे के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस समय मुख्य आरोपी सिया गोयल (20) और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने ही अपना गुनाह कबूल किया है और इस खौफनाक साजिश की परतें खोल रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस जांच में यह साफ हो चुका है कि केतन की हत्या एक सोची-समझी साजिश थी, वहीं दूसरी तरफ अब आरोपियों के परिवारों के बयान सामने आने के बाद मामले में एक नया मोड़ आ गया है।