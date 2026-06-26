मंगेतर सिया है केतन हत्याकांड की मास्टरमाइंड! चेहरे पर नहीं है पछतावा, पूछताछ में टूटा प्रेमी चेतन

Siya Goyal Confession: पुणे के रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल (26) हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने हत्या की साजिश का आरोप एक-दूसरे पर लगाया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपी इस जघन्य अपराध का मास्टरमाइंड खुद को न बताकर एक-दूसरे को ठहराने में लगे हैं। लेकिन अब तक की जांच में हत्या की पूरी साजिश रचने में सिया गोयल की मुख्य भूमिका सामने आई है।