‘वह पार्टी और पर्यटन के नेता’, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के दो साल पूरे, BJP ने विदेश यात्राओं पर कसा तंज

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वीडियो बयान जारी कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा पार्टींग, पर्यटन और विदेश यात्राओं में व्यस्त रहते हैं। पूनावाला के अनुसार राहुल गांधी कभी जनता को प्राथमिकता नहीं देते और न ही संसद या देश को पहले रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद सत्र हो या संगठनात्मक जिम्मेदारी, राहुल गांधी अक्सर विदेश चले जाते हैं। BJP नेता ने कहा कि राहुल गांधी कांस्टेंट वेकेशन मोड में रहते हैं और महत्वपूर्ण समय में अनुपस्थित दिखाई देते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी शायद सबसे लंबे समय तक रहने वाले विपक्ष के नेता बन जाएंगे क्योंकि वह ज्यादातर समय छुट्टियों पर रहते हैं।