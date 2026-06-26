‘BJP-RSS के लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया’ राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि इस विवाद के चलते कई छात्रों और उनके परिवारों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों की कथित आत्महत्याओं जैसी गंभीर घटनाओं के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का समर्थन जारी रखा है। राहुल गांधी के मुताबिक, यदि सरकार वास्तव में छात्रों के हित में काम कर रही होती, तो इस मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित मंत्री से इस्तीफा लिया जाता।