नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को बताया अनेक लोगों का प्रेरणास्रोत, राहुल गांधी बोले- हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इमाम हुसैन साहब का बलिदान आज भी अनेक लोगों को सत्य और न्याय के लिए अडिग रहने की प्रेरणा देता है। वहीं, राहुल गांधी ने अनेक के बजाय 'हम' शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने लिखा इमाम हुसैन का संघर्ष, त्याग और बलिदान हमें झूठ, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच देता है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के मौके पर हमें उनके दिखाये रास्तों पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए।