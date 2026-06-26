सियाचिन सेक्टर में चीतल हेलीकॉप्टर नहीं रुके, क्रैश की जांच के बीच भी ऑपरेशन, चत्मकारिक रूप से बचे थे अधिकारी

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि 20 मई को लेह के तंगत्से इलाके के पास क्रैश हुए सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई मैटेरियल फेलियर नहीं थी। उन्होंने कहा कि जांच से पता चल पाएगा कि ट्रांसमिशन सिस्टम का कौन सा हिस्सा खराब हुआ था। इसके बाद सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। वहीं, एक अन्य अधिकारी ने कहा कि लेह स्थित हेडक्वाटर 14 कॉर्प्स करीब 25 चीतल हेलीकॉप्टर ऑपरेट करता है। भारतीय सेना का चीतल हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर का री-इंजन वाला वर्जन है।