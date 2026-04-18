हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 8 लोगों की मौत, उड़ान भरने के 5 मिनट बाद जंगल में गिरा, देखें वीडियो

सेकाडाऊ पुलिस की आपराधिक जांच इकाई के निरीक्षक जैनल अबिदीन ने बताया कि हादसे वाला इलाका काफी दुर्गम है। यह इलाका पहाड़ी और घने जंगलों वाला है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बचाव कार्य काफी चुनौतीपूर्ण रहा। राहत दल को शवों की पहचान करने में काफी समय लगा। मरने वाले सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर रेस्कूय अभियान चला रहे बचाव दल का वीडियो सामने आया है।