18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

AI पर रणनीति बनाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हाई पावर कमेटी गठित, जानें इसके कार्य

केंद्र सरकार ने AI को बढ़ावा देने, जन उपयोग और नियंत्रण के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह कमेंटी कई जरूरी जिम्मेदारियां संभालेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Apr 18, 2026

Artificial Intelligence

आर्टिफिशियल इंटेलिंजेंस

केंद्र सरकार ने देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) क्षेत्र में नीति-निर्माण, समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली समिति 'AI Governance and Economics Group' का गठन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यह ग्रुप भारत की राष्ट्रीय AI गवर्नेंस रणनीति का केंद्रीय संस्थागत तंत्र बनेगा।

हाई पावर समिति के अध्यक्ष होंगे अश्विनी वैष्णव

AI को बढ़ावा देने, जन उपयोग और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी 'AIGEG' के अध्यक्ष IT, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को इस समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति के सदस्यों में देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, नीति आयोग के CEO तथा आर्थिक मामलों, दूरसंचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सचिव शामिल होंगे। इस समिति में कुल 10 सदस्य होंगे, जो AI नीतियों का समन्वय करेगें।

आर्थिक सर्वेक्षण में रखा गया था AIGEG के गठन का प्रस्ताव

AIGEG समिति के गठन की सिफारिश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में की गई थी। इस सर्वेक्षण में AI को भारत की श्रम-आधारित अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरता और रोजगार वास्तविकताओं के अनुरूप ढालने के लिए एक समन्वय प्राधिकरण की जरूरत पर जोर दिया था। इसमें AI को 'मानव कल्याण और आर्थिक समावेशन' के अधीन रखने, श्रम-बाजार प्रभाव मूल्यांकन और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

AIGEG के मुख्य कार्य

  • AIGEG का मुख्य कार्य मंत्रालयों, विभागों और क्षेत्रीय नियामकों के बीच नीतिगत समन्वय करना होगा। यह ग्रुप सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में AI गवर्नेंस से जुड़ी राष्ट्रीय पहलों की निगरानी करेगा, उभरते जोखिमों, नियामक कमियों और कानूनी संशोधनों का अध्ययन करेगा।
  • ये समिति देश की AI स्थिति और रणनीति तैयार करेगी तथा उद्योग और हितधारकों के साथ मिलकर अगले दशक का AI उपयोग रोडमैप बनाएगा। विशेष रूप से AI के रोजगार पर प्रभाव का आकलन कर खास कौशल विकास की रणनीति तैयार करना भी इसके दायित्वों में शामिल है।
  • यह समिति जिम्मेदार AI नवाचार को बढ़ावा देगी और जहां जरूरी हो, उपयोग को स्थगित करने का अधिकार रखेगी। यह कदम भारत को AI महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सरकार पहले ही IndiaAI मिशन चला रही है। AIGEG के गठन से नीतियां एकीकृत होंगी, जोखिम कम होंगे। इसके अलावा AI जनकल्याण व आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम बनेगी।
  • यह समिति मंत्रालयों, विभागों और क्षेत्रीय नियामकों के बीच नीतियों का समन्वय के साथ ही सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में AI गवर्नेंस से जुड़ी राष्ट्रीय पहलों की देखरेख करेगी।
  • AIGEG के तहत AI से जुड़े उभरते जोखिमों, नियामक कमियों और कानूनी संशोधनों की आवश्यकता का अध्ययन करना भी शामिल है।

ये भी पढ़ें

‘विनय कुलकर्णी को BJP ने फंसाया’, कांग्रेस MLA को उम्रकैद की सजा मिलने पर भड़के कर्नाटक के डिप्टी CM
राष्ट्रीय
Karnataka Deputy CM DK Shivakumar

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Apr 2026 02:52 am

Hindi News / National News / AI पर रणनीति बनाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हाई पावर कमेटी गठित, जानें इसके कार्य

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

INDIA ब्लॉक के खिलाफ NDA ने की प्रदर्शन की घोषणा, महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर लिया फैसला

NDA to protest against INDIA Block
राष्ट्रीय

लोक सभा में गिरा महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, अब बाकी दो बिलों का क्या होगा?

Women quota bill,constitution amendment ,bill,constitution,Women’s Reservation Bill India, Constitution Amendment Bill 2026,
राष्ट्रीय

सबरीमाला केस: सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- धर्म का पालन करने का अधिकार व्यक्ति की अंतरात्मा की आजादी से आता है

supreme court transgender case teacher recruitment delhi application allowed
राष्ट्रीय

UCC ‘संवैधानिक लक्ष्य’ है, इसका किसी धर्म से संबंध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

gurugram minor rape case sc directions to sit hindi
राष्ट्रीय

‘ट्रिब्यूनल से क्लीन चिट मिली तो मिलेगा वोट का अधिकार’, बंगाल SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.