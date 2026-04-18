AI पर रणनीति बनाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हाई पावर कमेटी गठित, जानें इसके कार्य

AI को बढ़ावा देने, जन उपयोग और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी 'AIGEG' के अध्यक्ष IT, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को इस समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति के सदस्यों में देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, नीति आयोग के CEO तथा आर्थिक मामलों, दूरसंचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सचिव शामिल होंगे। इस समिति में कुल 10 सदस्य होंगे, जो AI नीतियों का समन्वय करेगें।