‘विनय कुलकर्णी को BJP ने फंसाया’, कांग्रेस MLA को उम्रकैद की सजा मिलने पर भड़के कर्नाटक के डिप्टी CM

डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि मुझे अदालत पर पूरा सम्मान है। इस मामले में एक बड़ी साजिश रची गई है। 'बी' रिपोर्ट दाखिल करते समय सीबीआई ने जांच की और उन्हें परेशान किया। इसी साजिश के तहत विनय कुलकर्णी को फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय है। अगले कदमों के बारे में कुलकर्णी के परिवार से बात की है। कुलकर्णी ने यह गलती नहीं की है। आज भी मुझे उन पर भरोसा है। डिप्टी CM ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम विनय कुलकर्णी के परिवार के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें नैतिक समर्थन देंगे। आखिरकार सच की ही जीत होगी।