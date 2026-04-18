IPL 2026: गिल ने मचाया धमाल, गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया

KKR से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी GT की अच्छी शुरुआत हुई। पहले विकेट के लिए साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर 57 रन जोड़े। सुदर्शन 16 गेंदों में 22 रन बनाने के बाद सुनील नरेन का शिकार बने। इसके बाद जोस बटलर और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 24 गेंदों में 38 रन जोड़े। बटलर 15 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर से अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अर्धशतक पूरा किया।