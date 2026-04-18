‘लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा, अंजाम भुगतना होगा’, अमित शाह ने किसे दी चेतावनी?

महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर PM मोदी ने X पर लिखा- संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी 1 बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है।

महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में चार दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं। अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं।