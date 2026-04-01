अनियंत्रित वैन खाई में गिरी, 9 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

कोयंबटूर जिले में वालपराई पहाड़ी क्षेत्र में वेलपराई-पोल्लाची हिल रोड पर हुए हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले सभी लोग पर्यटक थे। वे सभी केरल से घूमने आए थे, उनकी वैन गहरी खाई में गिर गई। सड़क हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के अनुसार, केरल के मलप्पुरम जिले के पेरिनथलमान्ना से 13 पर्यटक एक टेम्पो ट्रैवलर में सवार होकर घूमने आए थे। वे सभी अपने घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते में एक मोड़ पर वैन अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई।