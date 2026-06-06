पूणे के मंदिर में लगे मेले में बिकी ‘मेड इन पाकिस्तान’ चादरें? वायरल वीडियो के बाद जांच शुरू

वायरल वीडियो में खुद को पूजा सराफ बताने वाली महिला ने मराठी भाषा में अपनी बात रखते हुए कहा कि हर महीने संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर मंदिर परिसर में छोटा मेला लगता है, जहां कई लोग घरेलू सामान बेचते हैं। महिला ने बताया कि उसने वहीं से कुछ वस्तुएं खरीदीं, जिनमें एक बेडशीट भी शामिल थी। बाद में जब उसने बेडशीट धोने की तैयारी की, तब उसे उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा टैग दिखाई दिया। महिला ने वीडियो में कहा कि यह देखकर उसे दुख हुआ, क्योंकि कई अन्य लोग भी वहां से ऐसे सामान खरीदकर अपने घर ले गए होंगे। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल गया।