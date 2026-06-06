मां और उसके लिवइन पार्टनर पर लगा 5 साल की मासूम की हत्या का आरोप, घटना के बाद फरार हुई महिला

Crime News: कर्नाटक के बेंगलुरू में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला और उसके प्रेमी पर उसकी पांच साल की बेटी को जान से मारने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार शुरुआत में महिला ने बच्ची की हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन बच्ची की मौत के तीन महीने बाद उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार, बच्ची की मां प्रियंका और मोहन पर हत्या का आरोप लगा है। मृत बच्ची की पहचान वेनिला के रूप में हुई है, जिसकी 24 मार्च को मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाद में सामने आए बयानों ने मामले को गंभीर बना दिया। फिलहाल पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रियंका फरार बताई जा रही है।