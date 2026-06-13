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Jorhat Plane Crash: परिवार में डबल विपत्ति के बाद भी रक्षा मंत्रलाय के लिए एक पैर पर खड़े हुए राजनाथ सिंह, जोरहाट विमान क्रैश पर आया बयान

जोरहाट विमान क्रैश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि देश सभी जवानों की शहादत को हमेशा याद रखेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश जवानों के परिवार के साथ खड़ा है।

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भारत

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Anurag Animesh

Jun 13, 2026

Jorhat Plane Crash news

Jorhat Plane Crash: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया बयान(फोटो-IANS)

Rajnath Singh On Jorhat Plane Crash: असम के जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर भारतीय वायु सेना का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 5 जवानों के शहीद होने की जानकारी आई है। इस मामले में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि देश सभी जवानों की शहादत को हमेशा याद रखेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश जवानों के परिवार के साथ खड़ा है।

रक्षा मंत्री ने क्या कहा?


जोरहाट विमान क्रैश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आ गया है। सोशल मीडिया साइट 'X' पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा कि असम के जोरहाट में An-32 हादसे में पांच एयर वॉरियर्स के मारे जाने से बहुत दुख हुआ। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीरवायु दानिश आलम ने ड्यूटी करते हुए सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने आगे लिखा कि देश के लिए उनकी हिम्मत और सेवा को हमेशा गर्व और आभार के साथ याद किया जाएगा। दुखी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है।

कैसे हुआ विमान हादसा?


असम के जोरहाट स्थित वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायु सेना का AN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा विमान की लैंडिंग के दौरान हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद विमान में आग भड़क उठी और वह दो हिस्सों में बंट गया। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में धुएं का घना गुबार दिखाई दिया, जिसे काफी दूर से भी देखा जा सकता था। हादसे की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने के साथ-साथ बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में पांच जवान के शहीद होने की खबर है। बताया जा रहा है कि AN-32 मालवाहक विमान उतरते समय तकनीकी या अन्य कारणों से हादसे का शिकार हुआ।

खबर अपडेट हो रही है…

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Updated on:

13 Jun 2026 03:31 pm

Published on:

13 Jun 2026 03:16 pm

Hindi News / National News / Jorhat Plane Crash: परिवार में डबल विपत्ति के बाद भी रक्षा मंत्रलाय के लिए एक पैर पर खड़े हुए राजनाथ सिंह, जोरहाट विमान क्रैश पर आया बयान

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