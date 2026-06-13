Jorhat Plane Crash: परिवार में डबल विपत्ति के बाद भी रक्षा मंत्रलाय के लिए एक पैर पर खड़े हुए राजनाथ सिंह, जोरहाट विमान क्रैश पर आया बयान



असम के जोरहाट स्थित वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायु सेना का AN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा विमान की लैंडिंग के दौरान हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद विमान में आग भड़क उठी और वह दो हिस्सों में बंट गया। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में धुएं का घना गुबार दिखाई दिया, जिसे काफी दूर से भी देखा जा सकता था। हादसे की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने के साथ-साथ बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में पांच जवान के शहीद होने की खबर है। बताया जा रहा है कि AN-32 मालवाहक विमान उतरते समय तकनीकी या अन्य कारणों से हादसे का शिकार हुआ।