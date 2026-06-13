कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो संभालेंगे भरतीय सेना की सर्वोच्च जिम्मेदारी

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ
Lieutenant General Dhiraj Seth Next Chief of Army Staff: भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।
लेफ्टिनेंट जनरल सेठ बख्तरबंद कोर के अधिकारी हैं, जो दिसंबर 1986 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वर्षों से उन्होंने कई कमान और स्टाफ पदों पर कार्य किया है। जुलाई 2024 में दक्षिणी कमान का नेतृत्व संभालने से पहले, उन्होंने मथुरा में XXI स्ट्राइक कोर की कमान संभाली थी। यह कोर सेना की प्रमुख आक्रमणकारी सेनाओं में से एक है।
उन्होंने एक स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड, एक बख्तरबंद डिवीजन और दिल्ली क्षेत्र की कमान भी संभाली है। अपने करियर के आरंभ में उन्होंने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय परिचालन का अनुभव प्राप्त हुआ।
वे खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में अध्ययन किया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और ऑस्ट्रेलिया के एआईसीएससी में भी उन्नत पाठ्यक्रम प्राप्त किए हैं। अपनी सेवाओं के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक (एवीएसएम) से सम्मानित किया गया है।
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