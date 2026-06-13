कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो संभालेंगे भरतीय सेना की सर्वोच्च जिम्मेदारी

लेफ्टिनेंट जनरल सेठ बख्तरबंद कोर के अधिकारी हैं, जो दिसंबर 1986 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वर्षों से उन्होंने कई कमान और स्टाफ पदों पर कार्य किया है। जुलाई 2024 में दक्षिणी कमान का नेतृत्व संभालने से पहले, उन्होंने मथुरा में XXI स्ट्राइक कोर की कमान संभाली थी। यह कोर सेना की प्रमुख आक्रमणकारी सेनाओं में से एक है।