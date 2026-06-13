13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो संभालेंगे भरतीय सेना की सर्वोच्च जिम्मेदारी

Lieutenant General Dhiraj Seth Next Chief of Army Staff: भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jun 13, 2026

Lt Gen Dhiraj Seth

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ

Lieutenant General Dhiraj Seth Next Chief of Army Staff: भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ

लेफ्टिनेंट जनरल सेठ बख्तरबंद कोर के अधिकारी हैं, जो दिसंबर 1986 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वर्षों से उन्होंने कई कमान और स्टाफ पदों पर कार्य किया है। जुलाई 2024 में दक्षिणी कमान का नेतृत्व संभालने से पहले, उन्होंने मथुरा में XXI स्ट्राइक कोर की कमान संभाली थी। यह कोर सेना की प्रमुख आक्रमणकारी सेनाओं में से एक है।

उन्होंने एक स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड, एक बख्तरबंद डिवीजन और दिल्ली क्षेत्र की कमान भी संभाली है। अपने करियर के आरंभ में उन्होंने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय परिचालन का अनुभव प्राप्त हुआ।

वे खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में अध्ययन किया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और ऑस्ट्रेलिया के एआईसीएससी में भी उन्नत पाठ्यक्रम प्राप्त किए हैं। अपनी सेवाओं के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक (एवीएसएम) से सम्मानित किया गया है।

यह खबर अपडेट की जा रही है …

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jun 2026 03:29 pm

Published on:

13 Jun 2026 03:24 pm

Hindi News / National News / कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो संभालेंगे भरतीय सेना की सर्वोच्च जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘यूट्यूबर्स ने देश को बर्बाद कर दिया’, क्यों भड़के पप्पू यादव? बोले- वे प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं

Purnia MP Pappu Yadav
राष्ट्रीय

Jorhat Plane Crash: परिवार में डबल विपत्ति के बाद भी रक्षा मंत्रलाय के लिए एक पैर पर खड़े हुए राजनाथ सिंह, जोरहाट विमान क्रैश पर आया बयान

Jorhat Plane Crash news
राष्ट्रीय

नौकरी से लेकर पुलिस के ट्रांसफर तक – सब सुमित करता था, अभिषेक बनर्जी के PA पर सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप

Sukanta Majumdar on Sumit Roy
राष्ट्रीय

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मोदी के सामने राज्य के लिए आवाज बुलंद की

Tamil Nadu CM Vijay News
राष्ट्रीय

‘बिल पास कराने के लिए 20 TMC सांसदों को BJP में लाया जा रहा’, बंगाल में सियासी हलचल पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

TMC Splits
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.