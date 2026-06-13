‘यूट्यूबर्स ने देश को बर्बाद कर दिया’, क्यों भड़के पप्पू यादव? बोले- वे प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं

इसके अलावा, पप्पू यादव ने विदेश में भारतीयों पर हमले पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा- तीन भारतीय मारे गए, 124 पर हमला हुआ और सौ से ज्यादा भारतीय एक महीने से भूखे-प्यासे बैठे हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री खुद को बहुत बहादुर बताते हैं, लेकिन ये हालात हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या है?