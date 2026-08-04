Bankipur By Election: BJP के गढ़ में क्यों लगी सेंध? उपचुनाव के नतीजों ने संगठन से लेकर नेतृत्व तक सबको सोचने पर किया मजबूर

Prashant Kishor Bihar : बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार महज दो सीटों का नुकसान नहीं मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इसे पार्टी के लिए ऐसे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि मजबूत माने जाने वाले गढ़ों में भी मतदाता अब पहले की तरह एकतरफा फैसले नहीं कर रहे। यही वजह है कि इन नतीजों के बाद भाजपा के भीतर और एनडीए के सहयोगी दलों में गंभीर मंथन शुरू हो गया है।