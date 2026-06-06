बंगाल में राशन कार्डों की बड़ी जांच, 63 लाख संदिग्ध लाभार्थियों पर कार्रवाई की तैयारी में शुभेन्दु सरकार

सरकार केवल राशन कार्ड सत्यापन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूर्ववर्ती शासनकाल के दौरान हुई धान खरीद प्रक्रिया की भी गहन जांच कराने की तैयारी में है। अधिकारियों के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में राज्य द्वारा कागजों पर औसतन 55 लाख टन से अधिक धान खरीदने का दावा किया गया है। हालांकि प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि धान से चावल तैयार करने के लिए राइस मिलों को भेजी गई बड़ी मात्रा का रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाएंगी कि कागजों पर दर्शाई गई धान खरीद वास्तविक थी या फिर इसमें किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई है।