Cockroach Janata Party Protest में सोनम वांगचुक ने सरकार का क्यों किया धन्यवाद? जानें धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या कहा



अमेरिका से भारत पहुंचे Cockroach Janata Party के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंच से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से देश की राजनीति को धार्मिक मुद्दों की ओर मोड़ दिया गया है, जबकि रोजगार, शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे असली मुद्दे पीछे छूट गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि समाज को हिंदू-मुस्लिम बहस में उलझाने से आम लोगों को क्या मिला और क्या इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। दीपके ने कहा कि अक्सर लोगों को लगता है कि धरना, आंदोलन या विरोध प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन ऐसे कार्यक्रम यह दिखाते हैं कि जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और अपनी आवाज उठाने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करना है और इसी कारण वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।