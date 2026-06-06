Alka Lamba पर कोर्ट का फैसला, कांग्रेस नेता बोलीं- ‘खुद को बेकुसूर साबित करने के लिए सेशन अदालत में चुनौती दूंगी’

अलका लांबा ने पत्रकारों से कहा: "मैंने पहले ही कहा था कि अदालत का जो भी फैसला होगा, मैं उसका स्वागत करूंगी। मुझे खुशी है कि कोर्ट ने माना कि मेरे 30 साल के राजनीतिक सफर में मैंने हमेशा कानून का पालन किया है। लेकिन चूंकि मुझे दोषी ठहराया गया है, इसलिए मैं इस फैसले को चुनौती दूंगी।" उनकी वकील आरफा खानम ने भी कहा कि हालांकि न्यायाधीश ने कोई जेल या जुर्माना नहीं लगाया है, लेकिन दोषसिद्धि को हटाने के लिए वे जल्द ही सत्र न्यायालय में अपील दायर करेंगी। ( इनपुट : ANI)