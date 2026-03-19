क्या कंगना रनौत का करियर खतरे में? अलका लांबा ने बताया क्यों स्मृति ईरानी की राह पर हैं BJP सांसद

Alka Lamba Attacks Kangana Ranaut: हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टपोरी कहे जाने बाद अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कंगना रनौत पर जोरदार हमला बोला है। अलका लांबा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कंगना रनौत का हश्र भी स्मृति ईरानी जैसा ही होगा। उन्होंने संकेत दिया कि जैसे राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद स्मृति ईरानी चुनाव हार गईं, वैसा ही कंगना के साथ भी होगा।