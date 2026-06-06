‘सरकारी योजनाएं किसी की निजी खैरात नहीं’, CM शुभेन्दु अधिकारी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

घोष ने कहा था कि यह सिर्फ लक्ष्मी भंडार या अन्नपूर्णा जैसी योजनाओं की बात नहीं है। भारत की केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों को जो भी लाभ प्रदान करती हैं, उन्हें प्राप्त करने की पहली शर्त यह है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। जिन लोगों ने नागरिकता प्राप्त नहीं की है या अपनी नागरिकता खो दी है- विशेष रूप से बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी - उनके लिए सीएए है। उन्होंने लोगों से इन लाभों का फायदा उठाने के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया और कहा कि अन्यथा गैर-नागरिक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे।