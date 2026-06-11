दिल्ली में गुरु रंधावा की जिम के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की फायरिंग, पोस्ट हुआ वायरल

Guru Randhawa Gym Firing: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में जिम के बाहर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे बाइक सवार दो युवक जिम के बाहर पहुंचे और सात राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।