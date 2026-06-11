‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है’, IRGC की दुनिया को चेतावनी, अमेरिकी हमले के बाद Iran का बड़ा कदम

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि उसकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों के खिलाफ अतिरिक्त आत्मरक्षा हमले शुरू कर दिए हैं। उसने यह भी कहा कि यह कार्रवाई ईरान की लगातार और बिना उकसावे वाली आक्रामकता के जवाब में की जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आधिकारिक X अकाउंट पर एक पोस्ट में बताया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर आज शाम 5:15 बजे (ET) ईरान में कई ठिकानों के खिलाफ अतिरिक्त आत्मरक्षा हमले शुरू किए। ये हमले ईरान की बिना उकसावे वाली और लगातार आक्रामकता के जवाब में किए जा रहे हैं।